В Германии ожидают от визита Байдена "сильного сигнала" по Украине – СМИ

В немецком правительстве ожидают от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала относительно дальнейшей поддержки Украины. Об этом пишет ntv со ссылкой на источники в правительственных кругах, сообщает Европейская правда.

Немецкое правительство ожидает "существенного рабочего визита", говорят источники, комментируя предстоящий визит Байдена в пятницу и субботу.

Запланированная на субботу встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц пошлет "мощный сигнал" о дальнейшей военной поддержке страны, подвергшейся нападению со стороны России, говорят в правительстве.

Перед "Рамштайном" Джо Байден планирует провести четырехстороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как сообщили в правительственных кругах Берлина, переговоры будут сосредоточены на ближневосточном конфликте и войне в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.

Также известно, что президент Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".