Япония предоставит Украине партию энергооборудования и защитные конструкции – посол

Япония готовит к передаче Украине в октябре генераторы, крупные трансформаторы и другое энергетическое оборудование и габионы для защиты. Об этом заявил посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, завершающий свою дипломатическую миссию, сообщает Укринформ.

"Мы готовимся уже с октября предоставить генераторы, большие трансформаторы и другое энергетическое оборудование. В частности, мы передадим малые генераторы населенным пунктам в восьми областях – Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Житомирской и Кировоградской, а также государственным энергетическим компаниям" , – сказал он.

Посол добавил, что Япония готовится поставлять турбины для когенерации и газовые когенерационные установки, уделяя особое внимание Харькову. Кроме того, по словам дипломата, Япония рассматривает возможность предоставления дополнительных крупных трансформаторов.

"Но если предоставленное оборудование будет уничтожено, то наши усилия окажутся напрасными. Поэтому мы готовимся предоставить габионы - защитные конструкции для таких генераторов. Мы их называем грунтовой броней. Поставка начнется в октябре, а завершится передача до конца года" , - отметил Мацуда.

Дипломат отметил, что, по данным украинской стороны, японские габионы особенно эффективно защищают от обломков ракет и дронов, которые попадают на объекты при уничтожении системами ПВО.