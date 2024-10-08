СМИ: Банки в Нидерландах разморозили российские активы на пол миллиарда евро

Финансовые организации в Нидерландах разморозили около 560 миллионов евро российских активов, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет местное издание Telegraaf со ссылкой на документы, направленные в парламент министром иностранных дел Каспаром Вельдкамом.

В январе в нидерландском парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных российских активов составит €660 млн, однако до 1 июля было заблокировано 97,2 миллиона.

Размораживание средств произошло "в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев", говорится в документе.

Значительная часть этой суммы - 430 миллионов евро - принадлежит двум компаниям РФ, как указано в приложении к документу.

В частности, 230 миллионов евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию, поскольку компания через специальную конструкцию была "формально отстранена" от российского владельца.

Издание RTL пишет, что эти две компании имеют одного российского владельца. Активы были разморожены, поскольку были созданы конструкции, которые обеспечивают, что окончательный владелец не имеет никакого влияния на компании, и деньги не могут оказаться в руках санкционированного владельца через косвенные пути.

Министерство экономики страны проверяет, соответствуют ли эти механизмы правилам ЕС по "отстранению" владельца.