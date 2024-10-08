Военные смогут сами распоряжаться выплатами: Рада проголосовала за закон

На заседании во вторник, 8 октября, депутаты Верховной Рады приняли в целом закон, предусматривающий, что военный может сам определить членов семьи, которым будут производиться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен. Об этом заявил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, сообщает Лига.net.

За эту инициативу проголосовал 301 депутат.

Согласно тексту закона №11407, опубликованному на сайте парламента, военнослужащий будет иметь право составить в письменной форме личное распоряжение на случай попадания его в плен или пропажи без вести, кому будет поступать денежное довольствие.

В случае отсутствия такого распоряжения средства будут выплачиваться равными долями жене (мужу), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от возраста), родителям (кроме детей, родителей и других лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии, что эти права не были восстановлены).

Во вторую очередь при отсутствии распоряжения выплаты предусмотрены совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, в общем размере, не превышающем 20% денежного довольствия военнослужащего.

В законе отмечается, что действие этого пункта не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен или самовольно покинувших воинскую часть.