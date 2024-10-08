В Кремле заявили, что Путин в день рождения не остался без подарка от Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не только поздравил главу Кремля Владимира Путина с днем рождения 7 октября, но и сделал тому подарок, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Эрдоган не просто вчера (7 октября — "ДС") позвонил Путину по телефону, но и прислал подарок ко дню рождения, рассказали в Кремле. Какой — не уточнили, но отметили, что это был "хороший турецкий подарок", — приводят слова Пескова кремлевские пропагандисты.
Песков добавил, что были и другие подарки из-за рубежа.
Спикер назвал "особо теплым" поздравление Путина от главы КНР Си Цзиньпина.
Напомним, в Москве проходит саммит лидеров стран СНГ. Там глава МИД России Сергей Лавров, среди прочего, интересуется квадроберами в Армении.