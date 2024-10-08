Байден, Шольц, Макрон и Стармер встретятся перед "Рамштайном": что обсудят

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, главы правительств ФРГ и Великобритании Олаф Шольц и Кир Стармер встретятся в Берлине прямо перед встречей в формате "Рамштайн" на высшем уровне.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на германские правительственные источники.

Встреча намечена на утро 12 октября в ведомстве канцлера Германии в Берлине. Темой будет поддержка Украины.

Кроме того, планируется обсудить развитие событий вокруг ближневосточного конфликта.

Пресс-конференция по результатам дискуссии не планируется.

После встречи четверо политиков, как ожидается, должны отправиться на базу ВВС США « Рамштайн » на западе ФРГ, где в тот же день пройдет первая встреча Контактной группы по Украине на высшем уровне. Участие в нем планирует принять и Президент Украины Владимир Зеленский.