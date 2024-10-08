Столтенбергу подтвердили новую должность после завершения работы во главе НАТО

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг с февраля 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, как и прогнозировали перед его отставкой, сообщает Европейская правда.

Об этом объявила пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг, который с 1 октября передал должность генсека НАТО экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте, с февраля 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, заменив немца Кристофа Хойсгена.

Хойсген занимал эту должность с 2022 года.

Это объявление подтвердило давние слухи в СМИ вскоре перед отставкой Столтенберга.

"Я посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира. Для меня будет честью возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности и способствовать ее миссии "мир через диалог". В мире немного настолько важных как Мюнхенская конференция международных платформ, работающих над предотвращением конфликтов, диалогом и международным сотрудничеством", – прокомментировал Столтенберг.

В то же время Вольфганг Ишингер, который является многолетним президентом Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности, приветствовал согласие Столтенберга возглавить конференцию, отметив его большой опыт и репутацию.