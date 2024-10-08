СБУ с помощью дронов Sea Baby поразила 11 российских военных кораблей

Служба безопасности Украины с помощью морских дронов успешно поразила 11 российских военных кораблей, среди которых были и ракетоносители, производившие обстрелы территории Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, сообщает Новое время.

По его словам, дроны Sea Baby за два года превратились в универсальную платформу, способную выполнять различные задачи.

«Sea Baby может выполнять дистанционное минирование, поражение военных объектов с моря с помощью системы РСЗО и другие действия, о которых мы пока не можем говорить. Такого раньше не делали» , — отметил Дехтяренко.

В общем, благодаря морским дронам СБУ удалось поразить 11 российских кораблей, среди которых ракетоносители, которые обстреливали территорию Украины, подытожил спикер.