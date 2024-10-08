"Энергоатом" предупредил о возможной подготовке ударов по АЭС

Российские "Шахеды" снова нарушили запретную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома", сообщает Экономическая правда.

"В ночь с 6-го на 7-е октября два российских БПЛА были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС. Расстояние пролета "шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 км" , - говорится в сообщении.

"Энергоатом" отмечает, что случаи фиксации российских БпЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.