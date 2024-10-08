Венгрия заблокировала $50 млрд для Украины до выборов в США

Венгрия решила не одобрять решение ЕС, которое позволит разблокировать предоставление Украине кредита в 50 млрд евро за счет замороженных российских активов, до проведения президентских выборов в США. Об этом журналистам заявил венгерский министр финансов Михай Варга. Со ссылкой на Euronews, сообщает Европейская правда.

По словам Варги, два кандидата в президенты США – Камала Харрис и Дональд Трамп – отстаивают противоположные подходы к урегулированию войны России против Украины: "по направлению к миру и продолжению войны".

Поэтому, добавил венгерский министр, ЕС должен строить следующие шаги в зависимости от того, кого выберут американцы.

"Мы считаем, что этот вопрос – продолжение российских санкций (против росактивов. – Ред.) – должен быть решен после выборов в США. Такова позиция Венгрии... Мы должны увидеть, в каком направлении движется будущая администрация США в этом вопросе" , – добавил он.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов – поэтому для Киева это будет фактически заем без необходимости возврата.

В рамках плана ЕС должен предоставить 35 млрд евро, но это требует изменения санкционного механизма, который предусматривает замораживание росактивов на территории Евросоюза.

Именно относительно того, как именно должно быть оформлено это продолжение – бессрочно или, например, на более длинные периоды, чем стандартные полгода – и шли споры в Брюсселе.