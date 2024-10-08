В Украине создают реестр пострадавших от российской агрессии детей

Верховная Рада приняла Закон «Об основах социальной защищенности детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

По словам Геращенко, соответствующий законопроект №9042-1 во втором чтении поддержали 232 депутата.

Принятый закон предусматривает создание государственного реестра детей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также компенсации ребенку за вред жизни и здоровью в связи с вооруженной агрессией РФ, которые будут производиться за счет репараций и международной финансовой помощи.

Согласно документу, гарантируется предоставление пострадавшему ребенку социальных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями (психические и психологические расстройства, насилие, потеря родителей или одного из них, принудительная депортация, получение инвалидности и т.п.).

Детям, пострадавшим от сексуального насилия или ставших его свидетелями (очевидцами), гарантируется медицинская и психологическая помощь и необходимые реабилитационные мероприятия, пострадавшие от вооруженной агрессии - предоставление услуг по оздоровлению и отдыху.