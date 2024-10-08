ВРУ приняла законопроект об электронном удостоверении ветерана
Верховная Рада приняла законопроект о введении электронного удостоверения ветерана как основного документа, подтверждающего этот статус. Об этом заявила народная депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко, сообщает Деловая столица.
За соответствующий законопроект №11376 о внесении изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по уточнению некоторых норм проголосовали 256 народных депутатов.
В законопроекте также предлагается добавить срок травмы к одной из причин инвалидности или смерти.
"Это позволит признать травму как основание получения статуса лица с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего", — добавила нардепка.