Грузия потеряла более €120 млн помощи ЕС из-за антидемократического отката

Европейский Союз заморозил для Грузии помощь на общую сумму 121,3 миллиона евро в связи с откатом от демократии. Об этом свидетельствуют опубликованные данные генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговоров о расширении, сообщает Европейская правда.

Согласно опубликованным данным, ЕС остановил выделение Грузии 12 миллионов евро с 2022 года, 72 миллионов евро с 2023 года и 37,3 миллиона евро с 2024-го (суммы из разных лет, поскольку выделение происходит не в тот же год, когда было принято решение).

Эти средства были приостановлены "в ответ на откат демократических стандартов", в частности после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", направленного против гражданского общества и СМИ Грузии, говорится в сообщении.

Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об "иноагентах" фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Кроме того, Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский прямо заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Евросоюза.



