Двое сотрудников ФСБ заочно приговорены к 15 годам заключения за кибератаки

Украинские правоохранительные органы заочно приговорили к 15 годам лишения свободы двух бывших должностных лиц Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму, работающих на ФСБ России. Со ссылкой на Офис генпрокурора Украины, сообщает Новое время.

В суде прокуроры доказали, что в 2014 году осужденные изменили своей присяге, перейдя на сторону оккупантов во время вооруженного конфликта. Они вступили в ФСБ и способствовали российским спецслужбам в проведении подрывной деятельности против Украины, а также стали частью преступной хакерской группировки Armageddon.

С марта 2014 года по март 2021 года группировка осуществляла киберразведку и кибератаки, создавая скрытые технические каналы для утечки информации, сбора конфиденциальных данных, а также похищения идентификаторов доступа и персональной информации, в основном правоохранителей и военных.

Они также осуществляли кибератаки, направленные на блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов Украины и проводили акции кибернетического влияния в пользу российских спецслужб.

С января 2020 года по март 2021 года подозреваемые вместе с другими членами группировки Armageddon совершили атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих надлежащее функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности.

Осужденные осуществляли незаконное вмешательство в работу компьютеров и серверов государственных учреждений Украины, что привело к утечке, блокированию и искажению информации, а также к нарушению процесса ее обработки и маршрутизации в пользу российских спецслужб.

Приговор суда вступил в силу.