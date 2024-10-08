США осенью 2022 года оценивали вероятность ядерного удара РФ в 50% - WP

Редактора The Washington Post Боба Вудворда в своей книге "Война" рассказала, что американская разведка в начале осени 2022 года в отчетах оценивала в 50% вероятности того, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине на фоне неудач на поле боя.﻿﻿ Cо ссылкой на CNN, сообщает Украинская правда.

Как пишет Вудворд, администрация Джо Байдена в начале сентября 2022 года начала получать от разведки отчеты с "глубоко тревожной оценкой" вероятности применения ядерного оружия Путиным.

В книге со ссылкой на отчеты разведки говорится о том, что хозяин Кремля отчаянно боится потерь на поле боя и может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Вероятность такого сценария выросла с 5%, а затем 10% до 50%.

В ответ Байден поручил Белому дому связаться с россиянами "всеми каналами" и сказать, "что мы будем делать в ответ", пишет Вудворд.

Среди прочего, редактор The Washington Post пересказывает два разговора главы Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу в октябре 2022 года.

Во время первого Остин якобы пригрозил Шойгу мерами, после которых Россия была бы максимально изолирована на мировой арене: "Если бы вы это сделали (ядерный удар. – Ред.), то все ограничения, в рамках которых мы работаем в Украине, были бы пересмотрены".

Когда в ответ Шойгу сказал, что "не любит, когда мне угрожают", Остин – согласно книге Вудворда – ответил: "Господин министр, я являюсь лидером самой мощной армии в истории мира. Я не угрожаю".

Через два дня российская сторона попросила о еще одном разговоре, когда она вбросила фейк о якобы намерениях Украины использовать "грязную бомбу".

Остин, как пишет Вудворд, прямо сказал, что не верит в это, и сказал Шойгу: "Не делайте этого". В ответ Шойгу сказал: "Понял".

Ранее глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс также признал, что в 2022 году США считали реальной угрозу применения ядерного оружия в Украине, но призвал Запад не бояться ядерных угроз Кремля.

В конце сентября, напомним, Путину захотелось расширить условия применения ядерного оружия.