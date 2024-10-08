Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 млрд грн

8 октября 2024 года Министерство финансов Украины разместило облигации на почти 30,2 млрд гривен в эквиваленте.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Экономическая правда.

Министерство финансов Украины на аукционах в этот вторник увеличило продажу гривневых облигаций до 24,08 млрд грн с 12,14 млрд грн неделей ранее и привлекло еще $150 млн на валютном аукционе.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

2,4 млрд грн под 14,65% с погашением через 1 год;

5,28 млрд под 15,25% с погашением через 1,6 лет;

5,38 млрд под 15,1% с погашением через 2,1 лет;

5,3 млрд под 16,25% с погашением через 2,6 лет;

5 млрд грн под 16,1% с погашением через 3 года;

634 млн грн под 16,8% с погашением через 3,4 лет.

Государственных облигаций в долларах под 4,65% с погашением через год продали на 150 миллионов долларов.