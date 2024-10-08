Генпрокурор уволил своего экс-заместителя Вербицкого из органов прокуратуры

В Офисе генпрокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего замгенпрокурора Дмитрия Вербицкого, результаты которого передали в НАБУ. В понедельник, 8 октября, Вербицкий подал заявление об увольнении из органов прокуратуры, и генеральный прокурор Андрей Костин его подписал. Со ссылкой на комментарий генпрокурора, сообщает Суспільне.

«Относительно служебного расследования, которое было начато — оно завершено. И все материалы, как выводы, так и все материалы служебного расследования, были направлены в НАБУ, согласно запросу детектива, который расследует вероятное незаконное обогащение Вербицкого» , — заявил Костин.

Напомним, 7 мая проект расследований Схемы сообщил, что Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке Коник, где его племянник купил дом за более чем 2 миллиона гривен по доверенности от одесского бизнесмена. Эта цена в шесть раз ниже рыночной.

11 июня журналисты сообщили, что девушка Вербицкого Кристина Ильницкая стала обладательницей имения за 48 миллионов гривен в Киеве и Porsche за 100 тысяч долларов. В мае этого года она приобрела дом в элитном городке Коник. За него она заплатила в 24 раза меньше.

Позже Ильницкая назвала «ложной» информацию в расследовании Схем, отметив, что все имущество купила за свой счет.

21 июня Андрей Костин отстранил Дмитрия Вербицкого от исполнения обязанностей. Своим приказом он временно возложил обязанности Вербицкого на других заместителей генпрокурора.

1 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что уволили Вербицкого с должности заместителя генерального прокурора Украины. В этот же день он заявил, что ушел по собственному желанию для сохранения репутации ведомства.



