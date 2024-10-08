ВСУ сохраняют необходимое давление на РФ в Курской области - Зеленский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего отчитывался о деятельности украинских войск на фронте, в том числе по операциям в Курской области РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает Новое время.

«Сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию в этом направлении» , — сказал президент.

Также, по его словам, во время Ставки заслушали отчет главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, который проинформировал о ситуации в системе противника и о влиянии на нее украинских спецслужб.

Зеленский 8 октября провел заседание Ставки, основной темой которого стало обеспечение Сил обороны оружием и военной техникой.