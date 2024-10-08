Опрос NYT показал улучшение позиции Харрис среди избирателей США

Вице-президента США Камалу Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество. Со ссылкой на опрос The New York Times и Сиенского колледжа, сообщает Европейская правда.

На общенациональном уровне рейтинг Харрис составляет 49% против 46% у Трампа, тогда как в сентябрьском опросе оба кандидата имели по 47%. Среди прочего, за месяц о поддержке Харрис заявили 9% избирателей Республиканской партии, тогда как ранее было 5%.

Опрос NYT и Сиенского колледжа показал, что 46% избирателей считают Харрис "кандидатом, который несет изменения", у Трампа этот показатель составляет 44%. В предыдущих опросах большинство называло кандидатом, несущим изменения, именно Трампа.

Также Харрис с большим отрывом называли более честной и достойной доверия, чем Трампа. Кроме того, кампания демократа оценивается как более веселая: такое мнение разделяют 43% опрошенных, в том числе 13% республиканских избирателей.

В то же время Трамп удержал преимущество над Харрис как "сильный лидер", хотя и с небольшим отрывом, а также пользуется большим доверием в вопросе управления экономикой – самой большой заботой американцев.