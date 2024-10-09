Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 19 артсистем
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов, 4 танка, 11 ББМ и 19 артсистем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщет Генштаб ВСУ в Facebook.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – БпЛа ОТР и самолеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 664 120 (+1 150) человек,
- танков – 8 944 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 17 751 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 19 222 (+19) ед,
- РСЗО – 1 223 (+0) ед,
- средств ПВО – 973 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 718 (+31),
- крылатых ракет – 2 618 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 240 (+55) ед,
- специальной техники – 3 385 (+12) ед.
Данные уточняются.