Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 172 боевых столкновения Сил обороны с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери. Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения" , — говорят в штабе.

По уточненной информации, вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением 3 ракет, а также 82 авиаудара, в том числе сбросили 137 управляемых авиабомб. Кроме того, произвели 3460 обстрелов, из них 70 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 1190 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах таких населенных пунктов: Яструбино, Павловка, Турья, Хотинь, Кондратовка, Новоивановка, Горки, Волфине, Ободы, Реки, Питомник, Харьков, Малые Проходы, Боровская Андреевка, Петропавловка, Черкасская Лозовая Вишневое, Первомайское, Богуславка, Загрызовое, Торское, Ямполевка, Лиман, Дроновка, Северск, Юрковка, Часов Яр, Константиновка, Дружковское, Дружба, Екатериновка, Торецк, Александрополь, Екатериновка, Новодаровка, Богоявленка, Большая Токмачка, Львов.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, одно средство противовоздушной обороны и один командный пункт российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг пытался 4 раза штурмовать в районах Волчанска и Старицы. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Харьков: пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.

На Купянском — за сутки было 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмы недалеко от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском — враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

На Северском — украинские защитники отбивали 2 попытки штурма вблизи Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском — оккупанты атаковали 4 раза: в районах Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком — враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки и Дилиевки.

На Покровском — Силы обороны пресекли 37 попыток штурмов и атак в направлении Сухой Балки, Новоторецкого, Луча, Сухого Яра, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Наибольшая концентрация атак была близ Селидового и Лисовки.

На Кураховском — Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Екатериновки и Антоновки. Кроме того, враг атаковал в направлении Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного.

На Времивском — россияне 6 раз пытались штурмовать украинские позиции в районе Богоявленки.

На Ореховском — оккупационные войска 2 раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Роботиного и Новоданиловки.

На Приднепровском — было 6 безуспешных российских атак.

На Волынском и Полесском — признаков формирования наступательных группировок РФ не фиксировали.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 10 авиаударов 11 КАБами по собственной территории" , — добавляют в Генштабе.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно обстреливает украинские населенные пункты из артиллерии и авиации.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября российские войска атаковали гериатрический центр в Степановке Херсонской области, пострадали двое медиков.