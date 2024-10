РФ с 2025 года не будет патрулировать границу Армении с Ираном

С 1 января 2025 года российские пограничники перестанут нести службу на контрольно-пропускном пункте на границе Армении и Ирана. Об этом в ходе встречи в Москве договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Радио Свобода.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда – в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Кроме того, на встрече Пашинян представил программу "Перекрёсток мира". Это предложенная Ереваном альтернатива Зангезурского транспортного коридора, который идёт по территории Сюникской области Армении и соединяет Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Согласно плану, транспортная коммуникация, проходящая через Армению, Турцию, Азербайджан и Иран, будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией каждой из стран без участия России.

Москва и Ереван заключили договор о статусе российских погранвойск в Армении в сентябре 1993 года. По договору Ереван уполномочил Россию контролировать границу Армении с Турцией и Ираном. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивают правительства обеих стран.

31 июля российские пограничники завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване. Соответствующее требование в марте выдвинул Совет безопасности Армении.

Сегодня же Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России обсуждал с Алиевым и Пашиняном вопрос работы Зангезурского коридора.

По трёхстороннему соглашению, подписанному в ноябре 2020 года после того как Азербайджан в результате 44-дневной войны с Арменией вернул под свой контроль территории Карабаха, транспортное сообщение в Зангезурском коридоре должно проходить с участием погранвойск ФСБ.

Мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан. Президент Азербайджана ранее заявлял, что документ согласован примерно на 80%. Эту информацию во время недавней встречи с президентом Франции подтвердил и премьер Армении. По словам Пашиняна, Ереван готов подписать согласованные пункты договора, не дожидаясь устранения спорных формулировок.

Азербайджан настаивает, что для заключения мирного договора у Армении должна быть изменена Конституция, в преамбуле которой содержится пункт о "воссоединении Армении с Нагорным Карабахом". Баку расценивает эту формулировку как территориальную претензию к Азербайджану.

Пашинян ранее заявлял, что Ереван признаёт территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах.

