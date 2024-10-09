Кандидат в вице-президенты от демократов выступил за изменение избирательной системы США

Партнер Камалы Харрис на предстоящих выборах в США Тим Уолз на мероприятии по сбору средств в Калифорнии заявил, что стремится к отмене действующей косвенной системы избрания президента, сообщает Левый берег.

Как пишет Bloomberg, кандидат в вице-президенты выступил за отказ от коллегии избирателей и определение результатов волеизъявления исключительно по всенародному голосованию. Однако признал, что в нынешних условиях такая реформа пока не выглядит возможной.

В 2023 году Уолз как губернатор Миннесоты подписал договор, согласно которому штаты обязуются отдать свои голоса избирателям победителю общенационального голосования. Такую инициативу поддерживают 17 штатов и округ Колумбия, чего не хватает для изменения системы.

Представитель кампании Камалы Харрис подчеркнул прессе, что вопрос отмены коллегии выборщиков не является одним из пунктов ее программы.

Согласно опросам, около 60% американцев хотят выбирать президента напрямую, отказавшись от избирателей. С критикой косвенной системы в свое время выступал и Дональд Трамп, называя ее "катастрофой для демократии".

Однако при системе прямых выборов Трамп никогда не был бы президентом: в 2016 году он проиграл Хиллари Клинтон по числу голосов граждан, но выиграл по числу избирателей.