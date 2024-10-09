В немецкой армии отметили прогресс в мобилизации в ВСУ

Немецкая армия видит значительный прогресс в наборе новых солдат в Украине, сообщает Европейская правда.

В Бундесвере говорят о росте числа призывников с весны.

"Мы имеем представление о цифрах украинского набора. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне" , – сказал Кристиан Фрейдинг, руководитель специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны.

Украинская армия также получает больше боеприпасов, отметил он.