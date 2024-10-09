Польские фермеры не возобновили блокировку на границе с Украиной – ГПСУ

На границе с Польшей пока не наблюдается блокирование движения грузовых транспортных средств из Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Блокировка движения для грузовиков - то, о чем появлялась информация и те действия, которые могли начаться на территории Польши польскими фермерами - сейчас не фиксируется. Конечно, мы ожидаем, что блокировка движения не произойдет" , - сказал Демченко.

По его словам, движение грузовиков остается интенсивным по всем направлениям.

Представитель ГПСУ добавил, что соответствующие службы Украины находятся в постоянном диалоге с польскими коллегами, также украинские дипломатические учреждения в Польше держат ситуацию на контроле.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины накануне сообщила, что польские фермеры могут снова заблокировать движение грузового транспорта в пункте пропуска "Медыка - Шегини". По информации польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста с 8 октября по 31 декабря 2024 года.

Польские фермеры в феврале заблокировали границу с Украиной, требуя от правительства запретить ввоз из Украины на внутренний рынок зерновых, а также другой агропродукции. 29 апреля блокировка границы была прекращена.