Орбан назвал расширение ЕС приоритетом для Венгрии, об Украине не упомянул

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал расширение ЕС среди приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни слова не упомянул об Украине в этом контексте. Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, представляя приоритеты председательства Венгрии, сообщает Европейская правда.

Говоря о расширении, Орбан полностью сосредоточился на регионе Западных Балкан и особо подчеркивал необходимость членства Сербии.

"Одним из ключевых пунктов венгерского председательства является расширение ЕС. Нам нужен подход к расширению, основанный на добродетелях, он должен оставаться таким" , – сказал он.

По словам Орбана, венгерское председательство твердо уверено, что необходимо ускорить членство Западных Балкан.

"Это ключевой вопрос для Европы, для ее экономической, политической и геополитической интеграции. Для выгоды для ЕС мы особенно должны сосредоточиться на Сербии. Без присоединения Сербии к ЕС мы не можем стабилизировать Балканы.

Пока Сербия не является членом ЕС Балканы остаются нестабильным регионом" , – подчеркнул венгерский премьер.

При этом он отметил, что ряд стран Западных Балкан технически уже отвечают условиям вступления, в то время остающиеся препятствия – политические.