В водоемах карпатского региона стартует запрет на вылов форели: какие штрафы

С четверга, 10 октября 2024 года, в водоемах карпатского региона Украины стартует запрет на вылов форели - в период ее нереста, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В каких областях и как долго продлится запрет

Согласно информации Госрыбагентства, запрет на вылов форели вводится в водоемах в пределах:

Закарпатской области

Ивано-Франковской области

Львовской области

Черновицкой области

Основная цель такого мероприятия - обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизводства аборигенного вида лососевых (ручьевой форели или пструга).

Запрет на вылов этой рыбы в вышеупомянутых областях продлится до 1 марта 2025 года.

Какие штрафы грозят недобросовестным рыбакам

Украинцам рассказали, что за вылов ручьевой форели или пструга (другое название этого вида форели) во время запрета предусмотрено:

наказание от административных штрафов до уголовной ответственности

возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба

Уточняется, что компенсация за одну особь незаконно выловленной ручьевой форели составляет 7 225 грн.

"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующейся ручьевой форели и соблюдать установленные ограничения" , - подчеркнули в Госрыбагентстве.

В заключение рыбакам объяснили, что делать, если такая рыба внезапно все же попала на крючок - осторожно выпустить ее обратно в водоем (ведь будущее популяций этих аборигенных обитателей карпатских водоемов зависит от совместных действий людей).

Особенности рыбалки в октябре

Напомним, ранее мы рассказывали, что в октябре поведение подводных жителей напрямую зависит, в частности, от погодных условий и температуры воздуха. В этот период температура воды существенно снижается, что по-разному влияет на разные виды рыб.

Хищники становятся активнее, ведь им необходимо накопить жир перед длительной зимой. Снижение температуры воздуха стимулирует клев, поэтому рыбаки должны подбирать мощные спиннинговые снасти для ловли трофейных экземпляров.

Тем временем мирные рыбы, напротив, становятся менее активными и отплывают на большую глубину, реже появляясь на привычных местах ловли. Это заставляет рыбаков искать новые, иногда необычные методы ловли, экспериментируя с насадками и прикормами.

Помочь удачно порыбачить и не вернуться домой с пустыми руками украинцам может календарь рыбака на октябрь 2024.