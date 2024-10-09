Буданов непосредственно руководил освобождением агрегатного завода в Волчанске – ГУР

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов присутствовал на ключевом этапе увольнения Волчанского агрегатного завода. Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линуксом в эфире национального телемарафона, сообщает Левый берег.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию" , – рассказал разведчик.

Он добавил, что одним из важных факторов во время осуществления миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях" , - подчеркнул Линукс.

По его словам, важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи.

Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная несколькоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы его выполнили полностью" , – отметил разведчик.

Напомним, в конце сентября в результате спецоперации подразделения Главного управления разведки Минобороны полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Территория агрегатного завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

На следующий день после освобождения завода в плен взяли около двух десятков оккупантов.

В ходе операции ГУР по зачистке Волчанского агрегатного завода российские командиры заставляли своих солдат оказывать безнадежное сопротивление обрекая их на гибель.

В июне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские военные в Волчанске остаются заблокированными на одном из промышленных предприятий.

Позже американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска, вероятно, захватили весь Волчанский агрегатный завод.