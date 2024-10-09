Генштаб ВСУ подтвердил поражение состава боеприпасов в Брянской области РФ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение состава боеприпасов в Брянской области России в ночь на 9 октября.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Отмечается, что удар нанесли подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации в Брянской области.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом" , – говорится в сообщении.

Генштаб добавляет, что были зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются.