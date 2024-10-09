Зеленский прибыл в Хорватию на саммит со странами Юго-Восточной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию на саммит "Украина – Юго-Восточная Европа", он намерен встретиться с премьером страны Андреем Пленковичем.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО" , – сообщил Зеленский.

С премьер-министром Хорватии Зеленский планирует обсудить продолжение оборонного сотрудничества, реабилитацию украинских военных, раненых на передовой, а также об восстановлении Украины.