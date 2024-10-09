Владелец Vodafone Украина единственным подался на аукцион по приватизации ОГХК

Компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, оказалась единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горнохимическая компания". Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажи, сообщает Лига.Бизнес.

Хасанов – владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Стартовая стоимость ОГХК составила 3,90 млрд грн, а Цемин Украина предложила 3,94 млрд грн.

Региональный директор NEQSOL Владимир Лавренчук сказал, что холдинг ожидает завершения процесса приватизации и объявления официальных результатов в соответствии с действующими процедурами.

Согласно порядку проведения электронных аукционов для продажи объектов крупной приватизации, в случае подачи мене двух заявлений об участии в торгах, орган приватизации должен в течение пяти рабочих дней со дня формирования протокола принять и опубликовать решение – продается актив или нет.

По словам Лавренчука, NEQSOL рассматривает ОГХК как стратегическую инвестицию.

"NEQSOL Holding [...] в случае признания победителем планирует вместе с выполнением всех приватизационных обязательств, охватывающих социальные, экологические и технические аспекты, реализовать планы модернизации, разработки новых продуктов с использованием глубокой переработки сырья и расширения на глобальных рынках" , – сказал он.

Объединенная горно-химическая компания – один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, который имеет 4% мирового рынка и входит в первую десятку в мире по объемам производства. Является лидером по выпуску ильменитового, рутилового и цирконового концентратов в Украине и Европе.

Имеет два филиала: Вольногорский горно-металлургический комбинат (месторождение Малышевское, Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (месторождение Междуречное, Житомирская область).

NEQSOL – группа компаний, которая на 100% принадлежит Насибу Хасанову из Азербайджана. Группа начала свою деятельность с нефтегазовой отрасли в начале 1990-х годов, ее предприятия консолидированы в рамках двух компаний – Nobel Oil E&P и Nobel Energy. Первая занимается разведкой и добычей, вторая предоставляет услуги для нефтегазовых операторов.

В 2005 году NEQSOL зашел в телекоммуникационную отрасль, приобретя Bakcell в Азербайджане. В 2019 году NEQSOL выкупил у россиян Vodafone Украина, второго по величине оператора мобильной связи в стране.

Холдинг также присутствует на рынке строительных услуг и материалов, занимается производством цемента и сопутствующих материалов. Компания Norm, основанная в 2013 году, является крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе.