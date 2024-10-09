Премьеры Польши и Чехии на встрече в Праге обсуждают помощь Украине

В среду в Праге продолжаются чешско-польские межправительственные консультации во главе с премьер-министрами обеих стран Петером Фиалой и Дональдом Туском. В ходе межправительственных переговоров обсуждается, в частности, помощь Украине, сообщает Укринформ.

"Чешская сторона сообщила, что правительства будут обсуждать трансграничное сотрудничество, энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере атомной энергетики, транспортной инфраструктуры, миграции, защиты от наводнений и другие ключевые геополитические вопросы. Также будут обсуждаться вопросы поддержки Украины, а также подготовки Польши к председательству в Совете ЕС следующего года" , - говорится в сообщении.

По результатам консультаций состоится пресс-конференция премьеров Фиалы и Туска.

Это девяти по счету чешско-польских межправительственных консультаций. Последние консультации между Прагой и Варшавой состоялись в июле прошлого года в городе Катовице (юг Польши) с участием тогдашнего премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Напомним, советники по безопасности Польши и Чехии во время дискуссии в рамках Варшавского форума безопасности выразили убеждение, что партнеры Украины должны обеспечить ее победу над Россией, для которой только поражение в этой войне может стать путем превращения в демократическое государство.