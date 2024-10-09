В Торецке динамические бои, ситуация меняется каждый час – спикер ВСУ
Российские войска продолжают продвижение в городской застройке Торецка по улице Центральной, в городе продолжаются тяжелые динамические бои. Об этом заявила пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичны. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-нибудь подъезд, и мы так же их отвергаем. Поэтому ситуация очень сильно отличается там буквально за часы", - отметила Бобовникова.
По ее словам, враг также пытается штурмовать украинские войска в районе Часового Яра, Торецка, Нью-Йорка и на Северском направлении.
Говоря о тактике врага, спикер отметила, что захватчики применяют тактику малых групп и крайне редко используют технику.
"Предпочтительно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается назад, и они снова и снова нас штурмуют", - отметила спикер, добавив, что против Сил обороны воюют преимущественно кадровые пехотные. части российской армии, спецподразделения и артиллерия.