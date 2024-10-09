В Торецке динамические бои, ситуация меняется каждый час – спикер ВСУ

Российские войска продолжают продвижение в городской застройке Торецка по улице Центральной, в городе продолжаются тяжелые динамические бои. Об этом заявила пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Ситуация неизменна - мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичны. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-нибудь подъезд, и мы так же их отвергаем. Поэтому ситуация очень сильно отличается там буквально за часы" , - отметила Бобовникова.

По ее словам, враг также пытается штурмовать украинские войска в районе Часового Яра, Торецка, Нью-Йорка и на Северском направлении.

Говоря о тактике врага, спикер отметила, что захватчики применяют тактику малых групп и крайне редко используют технику.