Украина конфисковала грузовое судно за незаконный заход в крымские порты

Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности.﻿ Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, сообщает Экономическая правда.

Сухогруз задержали в Одесской области Морская охрана ГПСУ совместно с другими правоохранителями. Задержание произошло в июле этого года. Сейчас, по решению суда, судно передано в собственность государства Украины.

Его капитана обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины.

Напомним, россияне за 2024 год вывезли через порт Мариуполя более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна.