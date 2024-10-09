Зеленский и премьер Хорватии подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве
Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьером Хорватии Андреем Пленковичем Соглашения о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в соцсети X (Twitter) по результатам встречи с Пленковичем.
По его словам, темами разговора стали оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация украинских детей и раненых воинов, восстановление Украины, европейская интеграция.
"Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК. Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию", – рассказал Зеленский.
"Спасибо Хорватии за каждое проявление поддержки нашего государства и людей, за то, что вы вместе с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году", – добавил он.
В среду Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.
Саммит в Дубровнике станет третьим в таком формате – первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, второй – в Тиране в феврале 2024 года.
Цель встречи в Дубровнике, как сообщалось ранее, – продемонстрировать солидарность и поддержку стран Юго-Восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.
Ожидается, что участники саммита примут совместную декларацию, текст которой еще обсуждается, но она будет соответствовать декларациям двух предыдущих саммитов.