В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания надеются, что из-за рисков, связанных с использованием Telegram, этот мессенджер вскоре смогут заблокировать в Украине.﻿ Об этом говорится на сайте Нацсовета, сообщает Новое время.

Как сказано в сообщении, об опасности популярного среди украинцев мессенджера в Нацсовете начали говорить более года назад. Там отметили, что их работникам запретили пользовались Telegram на служебных устройствах и ввели особый порядок доступа к мессенджеру.

«Главнаязадача — защитить не столько сотрудников, которые по долгу службы подробно проинформированы о недостатках Телеграма, сколько служебную информацию. Поэтому есть правило — на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Телеграма быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии» , — отметили в ведомстве.

В Нацсовете уточнили, что они создают отдельную сеть для анализа контента деятельности медиа в Telegram.