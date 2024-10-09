Житель Житомирщины наладил канал сбыта российского оружия

Правоохранители Тернопольской области ликвидировали нелегальный канал снабжения и сбыта российского оружия в западные области Украины. Незаконный бизнес несколько месяцев назад организовал 26-летний житель Житомирщины. Со ссылкой на полицию Тернопольской области, сообщает Левый берег.

Как заявили правоохранители оружие из зоны ведения боевых действий 27-летнему жителю Житомирской области присылали друзья. Опасный арсенал мужчина хранил по месту жительства — в частном доме.

Нелегальный канал снабжения и сбыта российского оружия в ходе совместной спецоперации разоблачили оперативники уголовного розыска и следователи Тернопольского райуправления полиции совместно с работниками УСБУ в Тернопольской области.

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"По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что клиентами подозреваемого были жители Тернопольской, Львовской, Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Житомирской областей. Один из покупателей - 51-летний уроженец Дрогобыча. Он приобрел более 20 гранат вместе с запалами и почти килограмм тротиловых шашек. Все это хранил в квартире. В ходе спецоперации сотрудники полиции совместно с представителями СБУ, при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции КОРД, провели на территории пяти областей девять обысков" , - говорится в сообщении.

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Среди изъятого: два автомата АК-74, выстрел для противотанкового гранатомета РПГ-7, минометную мину калибра 120 мм, подствольный гранатомет, 29 ручных боевых гранат с зажиганиями, 17 пороховых зарядов до минометных мин, взрывчатые вещества, дымовые шашки и почти 4 тысячи набоев разного калибра.

Все оружие и взрывоопасные предметы следователи направили на экспертизу. Обоим фигурантам уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Правоохранители устанавливают лиц, которые снабжали оружие жителю Житомирщины. Продолжается следствие.