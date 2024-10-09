Лубинец предложил внести изменения в УК относительно поджогов авто военных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в комитет по вопросам правоохранительной деятельности с письмом, в котором предложил внести изменения в Уголовный кодекс Украины. Со ссылкой на соцсети Лубинца, сообщает Новое время.

Омбудсмен предложил ввести специальные нормы об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с выполнением им своего служебного долга.

По словам чиновника, с начала года правоохранители зафиксировали 266 случаев поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим и волонтерам. Всего около 300 транспортных средств были повреждены в разных областях Украины.