В Минобороны Швеции заявили, что боятся нападения РФ и назвали причину
Российская Федерация может напасть на Швецию. Это может произойти из-за желания РФ получить контроль над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон в интервью Rzeczpospolita, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Он отметил, что Россия перебросила часть своих десантных сил с Балтийского моря в Черное. Однако российский флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остался практически нетронутым.
"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", - сказал Йонсон.
По его мнению, целью агрессии Кремля может быть стремление к контролю в Балтийском море.
"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах", – рассказал он.
В то же время Йонсон отметил, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.
"ВМС Швеции традиционно сосредоточены в Балтийском море. Наши подлодки прекрасно знают морское дно. Мы также имеем большой флот кораблей и отличный десант. Однако из-за текущей ситуации мы реализуем амбициозную программу расширения ВМС", - отметил он.