В Минобороны Швеции заявили, что боятся нападения РФ и назвали причину

Российская Федерация может напасть на Швецию. Это может произойти из-за желания РФ получить контроль над Балтийским морем.﻿ Об этом заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон в интервью Rzeczpospolita, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Он отметил, что Россия перебросила часть своих десантных сил с Балтийского моря в Черное. Однако российский флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остался практически нетронутым.

"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну" , - сказал Йонсон.

По его мнению, целью агрессии Кремля может быть стремление к контролю в Балтийском море.

"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах" , – рассказал он.

В то же время Йонсон отметил, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.