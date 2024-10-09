Зеленский заявил, что формула мира со всеми условиями будет готова в ноябре

В ноябре будет готова формула мира со всеми условиями справедливого завершения войны. Об этом заявил Владимир Зеленский на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии, сообщает Левый берег.

"С июля мы работаем над Формулой мира, и в ноябре она уже будет вся готова со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира" , - сказал глава государства.

Зеленский заметил, что "возникает вопрос, как заставить Россию принять в этом участие" и как заставить "тех, кто отвечает за войну, выполнять Формулу мира".

"Сейчас Россия избегает честной и откровенной дипломатии. И именно поэтому мы в Украине разработали план мероприятий, способный исправить текущую ситуацию будущим Саммитом мира. Это план, который обеспечит достижение надежной стабильности и позволит лишить Россию возможности дальше угрожать Европе" , - сказал Президент. Украины.

Зеленский отметил, что сначала этот план представили в США, а теперь представят остальным союзникам.