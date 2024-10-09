Энергетики сообщили, что в четверг отключений света не будет

Завтра, 10 октября, в Украине не планируют выключать свет по графику. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются" , - заявили в компании.

В то же время, украинцев просят максимально экономить электроэнергию утром и вечером.