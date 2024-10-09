Энергетики сообщили, что в четверг отключений света не будет
Завтра, 10 октября, в Украине не планируют выключать свет по графику. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются", - заявили в компании.
В то же время, украинцев просят максимально экономить электроэнергию утром и вечером.
"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", - добавили в "Укрэнерго".