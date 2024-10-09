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ГУР и МИД эвакуировали из Ливана 68 человек

ГУР и МИД эвакуировали из Ливана 68 человек
Фото: t.me/s/DIUkraine

Украина провела новую операцию по эвакуации из Ливана, во время которой спасла 28 украинцев и 40 граждан из семи стран мира. Об этом заявили Главное управление разведки Минобороны в Telegram в среду, 9 октября, сообщает Новое время.

В ГУР рассказали, что это уже четвертый этап эвакуации из Ливана на фоне ухудшения безопасностной и экономической ситуации. Были эвакуированы 28 украинцев (19 взрослых и девять детей), а вместе с ними двух собак. Самолет из Бейрута уже сел в польском Жешуве.

Также ГУР и МИД Украины помогли эвакуироваться 40 иностранцам из семи стран мира (26 взрослым и 14 детям);

  • шести гражданам Аргентины;
  • шести гражданам Мексики;
  • восьми гражданам Молдовы;
  • одному гражданину Румынии;
  • пяти гражданам Чехии;
  • двум гражданам Колумбии;
  • 12 гражданам Ливана.

В ГУР поблагодарили за помощь в эвакуации польские власти и авиакомпанию Sky Up.

«Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств операция была проведена оперативно и без осложнений», — сказано в сообщении.

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