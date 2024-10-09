Макрон встретился с украинскими военными, обучаемыми во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции, сообщает Укринформ.

Его сопровождали министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорня и украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Я хочу пожелать вам удачи! Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы подготовить вас как можно лучше» , - сказал Макрон.

Более получаса он общался с украинскими военными, подходил к каждому по очереди и расспрашивал, где именно и сколько он воевал, какой подготовки ему не хватает.

Также Макрон в соцсети Х обнародовал кадры по учениям украинской бригады.

«Обучение проходит очень хорошо. Украинские солдаты продвигаются быстрее, чем мы думали» , - заявил полковник, руководящий подготовкой украинцев.

Он также рассказал, что французы адаптируют обучение к украинским нуждам.

Во Франции сейчас их проходят около 2300 военных, которые сформируют три пехотных батальона и вспомогательные подразделения - инженерные, артиллерийские, разведывательные, наземные и воздушные средства наблюдения. Для того чтобы завершить подготовку и довести численность бригады до 4500 человек, остальных должны подготовить в Украине.

Однако часть этих бойцов также присоединится к тренированным во Франции бойцам, чтобы обеспечить интеграцию всех тактических подразделений.

Подготовка будет состоять из нескольких последовательных этапов. На первом проходит техническая подготовка оборудования, которое потом приедет в Украину, а также кадров. Второй этап – это подготовка пехотных батальонов. И, наконец, третий этап – интеграция военных.

По данным французской стороны, после завершения учений бригада будет полностью оснащена 128 бронированными боевыми машинами, 18 орудиями Caesar, 18 бронированными машинами AMX10RC, 10 TRM – специальными машинами для тяжелых дорожных условий – и 20 установками для противотанковых ракет. Французы предоставят украинцам также боеприпасы класса воздух-земля.