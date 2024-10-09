На Донетчине в зоне активных боевых действий остаются 616 детей

В населенных пунктах, отнесенных к зоне активных боевых действий в Донецкой области, пока еще находятся 616 детей, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге сказал начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин.

«В населенных пунктах, отнесенных к зоне активных боевых действий, сейчас находятся 616 детей, а всего людей там находится 43 409 человек» , - сказал Петлин.

По его словам, на сегодняшний день в Донецкой области насчитывается 18 общин, в которых расположены населенные пункты, отнесенные к зоне активных боевых действий. Это Бахмутская, Соледарская, Северская, Часовоярская, Звановская, Торецкая; по Краматорскому району – Ильиновская, Константиновская, Лиманская; по Покровскому – Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Новгродовская, Очеретинская, Селидовская и по Волновахскому району – Угледарская и Новоселковская.

«Есть общины, полностью отнесенные к зоне боевых действий, а есть общины, в которых отнесены отдельные населенные пункты» , - добавил Петлин.

В то же время он подчеркнул, что эвакуация в регионе не прекращается с начала полномасштабного вторжения России в Украину.