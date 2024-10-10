Курс валют НБУ на 10 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 октября, повысился на 2 коп до 41.1934 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 45.1274 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.8933 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 48.0110 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.4994 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.193400
|EUR
|Евро
|45.127400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.893300
|CHF
|Швейцарский франк
|48.011000
|PLN
|Польский злотый
|10.499400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.