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Курс валют НБУ на 10 октября

Курс валют НБУ на 10 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 октября, повысился на 2 коп до 41.1934 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 45.1274 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.8933 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 48.0110 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.4994 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.193400 +0.0178
EUR Евро 45.127400 --0.1163
GBP Фунт стерлингов 53.893300 --0.0673
CHF Швейцарский франк 48.011000 --0.0745
PLN Польский злотый 10.499400 --0.0019

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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