Курс валют НБУ на 10 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 октября, повысился на 2 коп до 41.1934 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 45.1274 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.8933 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 48.0110 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.4994 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.193 400 EUR Евро 45.127 400 GBP Фунт стерлингов 53.893 300 CHF Швейцарский франк 48.011 000 PLN Польский злотый 10.499 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.