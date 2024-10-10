Россияне ударили по Николаеву: на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар

Российские войска атаковали Николаев поздно вечером 9 октября, в результате чего вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте и повреждены склады, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"(Оккупанты – ред.) ударили по окрестностям города. Атака была по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69. В результате прилета произошел пожар, который оперативно ликвидировали".

Также, по словам Сенкевича, повреждены складские помещения. Но люди не пострадали.