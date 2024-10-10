В Белом доме обеспокоены информацией о телефонных звонках Трампа и Путина

В Белом доме не могут подтвердить "ни один из звонков" между бывшим президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, о которых утверждается в новой книге Боба Вудворда "Война". Но эта информация вызывает беспокойство в контексте Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 октября, сообщает Голос Америки.

"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков" , - подчеркнула чиновник.

Вместе с тем она добавила:

"Но если это действительно правда, то нас это волнует? Да. У нас есть серьезные беспокойства… особенно учитывая, что мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине в ее защите от агрессии России".

Книга, о которой идет речь, "оживляет вопрос о связях Трампа с Путиным", пишет издание The New York Times.

Ее автор, журналист Боб Вудворд, зацитировал неназванного помощника, который свидетельствовал, что Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным семь раз после ухода с поста президента США.

Книгу презентовали 8 октября, она привлекла внимание информацией о "тайном" общении за последние несколько лет между Трампом и Путиным.

"Бывшие президенты часто общаются с иностранными лидерами, но было бы очень необычно, чтобы кто-то общался с явным противником Соединенных Штатов с противоположной стороны войны, не согласовав это с Белым домом или Государственным департаментом" , - говорится в статье NYT.

Кроме того, как сообщает издание Washington Post, Вудворд в книге также описал, что во время пандемии Ковид, в 2020 году, когда в мире не хватало тестов для обнаружения коронавируса, президент Дональд Трамп якобы тайно послал тесты президенту России Владимиру Путину для его персонального использования.

В книге говорится, что Путин очень боялся вируса и принял тесты, но посоветовал президенту США не рассказывать об этом публично. "Я не хочу, чтобы ты кому-то об этом рассказывал, потому что люди рассердятся на тебя, не на меня" , – сказал Путин Трампу, по версии книги Вудварда.

Кампания Трампа отвергла информацию из книги Вудворда, используя в заявлении оскорбления в адрес автора, которого назвали "полным негодяем", который является "медленным, вялым, некомпетентным и вообще скучным человеком без личности".

"Ни одна из этих вымышленных историй Боба Вудворда не является правдой, это работа поистине безумного человека с расстройствами психики, страдающего изнурительным случаем безумия в отношении Трампа" , — заявление пресс-секретаря кампании Трампа Стивена Ченга цитирует NYT.