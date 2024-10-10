В Минобороны отрицают приостановку бронирования: только проведут аудит

До 15 ноября в Украине должен провести аудит "критических" предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, инициировавший аудит на заседании правительства, сообщает Суспільне.

Он отрицает приостановку бронирования, о котором сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое" , — сказал он.

Ранее медиа сообщали о приостановлении мобилизации из-за резкого роста количества забронированных.