В Демократической партии США нарастает страх перед днем выборов – CNN

Телеканал CNN утверждает, что демократы в США испытывают "все больше неуверенности и страха" по поводу результата Камалы Харрис на выборах президента, которые состоятся уже 5 ноября, сообщает Левый берег.

Среди партийцев нарастает ощущение того, что в целом успешная кампания Харрис"застряла и забуксовала" из-за того, что штаб вице-президента "не знает, куда и как использовать драгоценные ресурсы". Не добавляет уверенности и тот факт, что Харрис – первая за 60 лет кандидатка, не одержавшая победу ни на одном праймериз.

В кругу соратников политики признают, что результаты опросов "слишком близки и оставляют все в пределах погрешности". Это напоминает им 2016 год, когда, несмотря на социологию, уверенность в победе Хиллари Клинтон была практически непоколебима – но это привело к грандиозному разочарованию.

В ключевых штатах превосходство Харрис над Трампом начинает ощутимо таять. К примеру, в Пенсильвании и Мичигане от ее лидерства в 5-6 процентных пунктов, согласно последним данным, не осталось и следа.

Сама Харрис упорно называет себя "андердогом" – спортивным термином, означающим аутсайдера по прогнозам, что способен победить фаворита.