Пенсия по инвалидности в Украине: кому назначается и какие размеры
Пенсия по инвалидности в Украине назначается людям, которым установлена инвалидность. Орган медико-социальной экспертизы определяет причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Пенсии по инвалидности по солидарной системе
Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
- 100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
- 90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;
- 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, с которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме полученного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 грн;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 грн;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 грн.
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.
Пенсии по инвалидности военнослужащим
Назначаются в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы;
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
- I группа – 100% сумм денежного довольствия;
- II группа – 80% сумм денежного довольствия;
- III группа – 60% сумм денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
- I группа – 70% сумм денежного довольствия;
- II группа – 60% сумм денежного довольствия;
- III группа – 40% сумм денежного довольствия.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, – 13604,50 грн (2093 х 650%);
- ІІ группа – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
- ІІІ группа – 360% ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).
Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:
- по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
- или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
- I группа – 8187,48 грн;
- II группа – 6549,98 грн;
- III группы – 5048,95 грн;
- для детей с инвалидностью – 5048,95 грн.
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
- І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год – 13 376,21 грн;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);
- ІІІ группа – 60% – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).
Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине было 10,245 млн. пенсионеров. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
- по возрасту – 72,92%
- по инвалидности – 15,03%
- в случае потери кормильца – 6,25%
- за выслугу лет – 5,21%
- социальные пенсии – 0,55%
- пожизненное содержание судей – 0,04%.